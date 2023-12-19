中共中央經濟工作會議已定調大陸新一年經濟大政走向，根據中共中央財辦解讀，2023年大陸主要預期目標有望實現，專家預估全年經濟增長約5.2％，明年將加大貨幣財政政策，強調財政政策要適度加力，穩健的貨幣政策要靈活適度。

新華社18日報導，中共中央財辦指出，大陸經濟運行今年是「一高一低兩平」，即增速較高、就業平穩、物價較低、國際收支基本平衡。明年大陸經濟面臨的機遇大於挑戰，世界經濟增長動能不足，且大陸經濟大循環存在堵點，包括有效需求不足，部分新興行業存在重複布局，致產能過剩等。

對於2024年大陸宏觀調控政策，中財辦表示，積極的財政政策要適度加力、提質增效。用好財政政策空間，提高資金效益和政策效果。強化國家重大戰略任務財力保障，優化地方政府專項債券投向和額度分配，並落實結構性減稅降費政策，貨幣政策則要靈活適度、精準有效。

至於中央經濟工作會議內容，則有兩新意，一是大陸官方將把社會融資規模指標排在貨幣供應量前面，這一指標與經濟增長的關係更緊密。二是將以往的「名義經濟增速」改為「經濟增長和價格水平預期目標」，以統籌經濟增長和價格水準的目標要求，並強調價格水準是貨幣政策的重要調控目標。

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