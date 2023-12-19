中共中央經濟工作會議已定調大陸新一年經濟大政走向，根據中共中央財辦解讀，2023年大陸主要預期目標有望實現，專家預估全年經濟增長約5.2％，明年將加大貨幣財政政策，強調財政政策要適度加力，穩健的貨幣政策要靈活適度。
新華社18日報導，中共中央財辦指出，大陸經濟運行今年是「一高一低兩平」，即增速較高、就業平穩、物價較低、國際收支基本平衡。明年大陸經濟面臨的機遇大於挑戰，世界經濟增長動能不足，且大陸經濟大循環存在堵點，包括有效需求不足，部分新興行業存在重複布局，致產能過剩等。
對於2024年大陸宏觀調控政策，中財辦表示，積極的財政政策要適度加力、提質增效。用好財政政策空間，提高資金效益和政策效果。強化國家重大戰略任務財力保障，優化地方政府專項債券投向和額度分配，並落實結構性減稅降費政策，貨幣政策則要靈活適度、精準有效。
至於中央經濟工作會議內容，則有兩新意，一是大陸官方將把社會融資規模指標排在貨幣供應量前面，這一指標與經濟增長的關係更緊密。二是將以往的「名義經濟增速」改為「經濟增長和價格水平預期目標」，以統籌經濟增長和價格水準的目標要求，並強調價格水準是貨幣政策的重要調控目標。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：