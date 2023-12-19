監察院長陳菊18日率領全體監察委員赴行政院年度巡察，就居住正義等十大議題詢問。監察院建請行政院全面清查閒置或被占用公有土地，加速社宅興建。
監察委員賴振昌說，房價仍居高不下，105年至112年第2季全台住宅價格季指數由100增加至130.80，漲幅30.80％，房貸負擔率由38.49％上漲為42.09％；房價所得比由9.35倍上漲為9.82倍，不吃不喝9.82年才買得起房子。社宅供不應求，公有土地卻有閒置占用現象；統計六都遭占用面積大於1,650平方公尺的國有土地，計有42筆、總面積19.64公頃。閒置的大面積國有土地，計有16,838筆、總面積1,635公頃；國有公用土地管理機關達3,673個，經管土地未能有效統籌調配，是目前最大缺失。
財政部次長阮清華表示，已提供超過490公頃國有土地，被佔用國有土地分二期擬訂清理計畫辦理，閒置土地則透過委託經營、改良利用設定地上權辦理民間認養，或以標租方式辦理活化；高房價問題已推動房地合一稅制，並研擬房屋稅條例修正草案，由立法院審議中。
內政部長林右昌說，高房價問題確實仍與土地成本高度相關，透過平均地權條例修正、禁止預售屋紅單轉售等方式打擊不當炒作，並積極興建社宅增加供給，以租金補貼減輕民眾居住負擔；公有土地利用已跨部會機關多元整合，提供611.4公頃土地興建社會住宅，未來將透過區段徵收、市地重劃，或以專案讓售方式、修訂法規等增加興建社宅土地。
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