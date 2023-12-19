大陸仍有房地產與地方債風險未能化解的隱憂，對此，知名經濟學家陶冬近日分析，大陸經濟復甦是「N型」模式，也有地方政府、企業、消費者三張「資產負債表」需修復，他表示，大陸房價信仰破滅且地方財政艱難。
陶冬近日接受香港經濟通通訊社專訪時指出，大陸經濟有三張「資產負債表」需要修復：一、由於地方政府防疫期間核酸檢測等耗資不菲，再加上賣地收入大幅減少，財政舉步維艱。二、企業未如歐美企業般獲得政府「直升機撒錢」，但卻必須維持薪資等支出。三、疫情後降薪越來越多，房價只漲不跌的信仰破滅，消費者對非剛性需求大宗消費更加謹慎。
陶冬又指，大陸政府推出許多政策，但未帶來可持續、全面的經濟復甦，原因之一是財政政策有盲點，誤以為擠出民眾在疫情期間存入銀行的超額儲蓄，就能變成消費以帶動經濟增長。但有別於美國人超額儲蓄來自於政府「直升機撒錢」，大陸人超額儲蓄是「保命錢」，對前景有疑惑時，更傾向於儲蓄而不是花錢。
他稍早指出，各個央行貨幣政策的力度強弱、速度快慢決定未來一年經濟市場「轉向」，預期2024年全球整體經濟增長將下行，但對大陸達到經濟增長目標並不擔心。大陸目前進入新環境，但全球化的紅利慢慢減退，例如廉價勞工、技術轉移、營商環境等，需要重新思考如何應對。
陶冬說，大陸經濟面臨許多挑戰是週期性問題，之後要進行結構性的調整，如果要有持續穩健的經濟增長，需要提高消費者信心、投資信心、地方政府推出支持措施。至於經濟的可持續增長，也取決於數位化和可持續能源的發展。大陸經濟復甦是「N型」模式，分為三個階段：因疫情結束與經濟刺激活動促使；地方政府需要收縮資產負債表；大陸經濟反彈需要量化寬鬆措施作為催化劑。
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