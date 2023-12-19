兩大特別扣除額新制

選前政策利多齊發，立法院18日朝野協商所得稅法修正案並達成共識，房租支出將由現行列舉扣除12萬元改為特別扣除額18萬元；學前幼兒特扣額則共有提高年齡、取消排富和拉高額度等三大放寬，預計今日完成修法。

立法院院會今日若順利三讀相關條文，包括房租特扣額和學前幼兒特扣兒新制都將自2024年1月1日生效，納稅人2025年5月申報綜所稅時即可享受相關優惠。

財政部估算，房租特扣部分的受惠戶數可望介於46萬戶至102萬戶，減稅金額約32億元至71億元；學前幼兒特扣可望有67萬戶受益、減稅逾23億元。其中，學前幼兒特扣額原本為每人每年12萬元，修正後調高為第一名子女15萬元，第二名之後特扣額再增加50％為22.5萬元；適用者從原本的五歲拉高至六歲，以符合零到六歲一起養的政策。

學前幼兒特扣額原設三大排富條款：綜所稅適用稅率20％以下（即僅稅率5％和12％者可用）；不得超過個人所得基本免稅額（最低稅負制）、現行為670萬元；不適用選擇股利分離課稅者。主要鑑於少子化趨勢已成國安問題，為適度減輕所有扶養子女家庭的經濟負擔，加上目前各縣市的學齡前補助也都取消排富。

租金雖從列舉扣除改為特別扣除，仍設排富條款，包括所得稅率20％以上者不適用、納稅義務人及其配偶或受扶養直系親屬名下有房者不適用。租金支出須扣除政策補貼，才可申報特扣額。

原本綜所稅七大特扣額，加上房屋租金支出特別扣除額後變成八項。房租扣除額上限自12萬元拉高至18萬元，主要參考2019年至2022年主計總處家庭收支調查報告的房地租及水費項目平均數。