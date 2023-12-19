立法院院會今（19）日表決房屋稅修正條例（囤房稅2.0），民進黨及國民黨對稅率已具初步共識，預計按行政院版本通過，囤房稅率將從現行1.5％至3.6％調整至2％至4.8％，並改採「全國歸戶、全數累進」。
立法院18日針對囤房稅2.0黨團協商，時代力量堅持應再提高稅率上限，最後稅率相關條文保留，預計19日院會逕付表決，可望以票數優勢完成三讀。
時代力量立委邱顯智表示，政院版最高稅率僅4.8％，不痛不癢，且依先前財政部擬定的參考基準，建商持有五年以上才會被課4.8％的最高稅率，如果加上預售屋銷售期間約一、兩年，等於可以變相囤房七年。
財政部長莊翠雲回應，建商是房市的重要供給者，在拿到使用執照後，不論辦理登記或出售房屋都需要時間，一般來說，民眾購屋也會思考比較久，應給予建商合理銷售期間。
莊翠雲表示，財政部本次把非自住住家稅率上限從3.6％調高至4.8％，表面來看僅增加1.2個百分點，但搭配全國總歸戶和全數累進的配套措施，事實上能達到增加囤房稅負的效果。
國民黨黨團總召曾銘宗表示，國民黨願意支持行政院版本非自住住家稅率上限提高至4.8％，但為使房市更健全，除稅率，課稅現值（稅基）也很重要，財政部應說明如何促進地方政府合理評定稅基，讓現值能趨近市價。
民眾黨立委張其祿認為，稅基才是核心問題，是應該努力的方向，民眾黨提案版本的稅率高於政院版，但為成全大局，願朝支持政院版本4.8％的方向討論。
根據18日協商版本，房屋標準價格仍維持每三年重新評定一次，並未縮短至兩年，但把評定參考中各該不同地段房屋「買賣價格減除地價」，改為按各該不同地段「實價登錄不動產交易價格減除土地價格」做為參考標準。
立院19日若順利三讀房屋稅條例修正，將自2024年7月1日上路，2025年繳納的房屋稅即適用新稅率。其中除非自住的囤房稅率提高，全國單一自住稅率則將由現行1.2％降至1％，新增須設籍的規定。
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