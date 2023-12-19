中國大陸於今年4月對台灣展開貿易壁壘調查，上周五公布最終結論，認定台灣長期以來禁止2,400多項大陸產品輸台，已構成貿易壁壘，這份長達24頁的報告公布之後，接下來可能採取的措施為何？如何因應以讓明年經濟風險降至最低？三位總統參選人要有因應之策。
上周消息傳來，各部會回應如下，行政院經貿談判辦公室表示，大陸對我片面進行貿易壁壘調查並宣布調查結果，顯已違反世貿組織（WTO）機制與規範，且完全不符合事實，我方絕不接受此片面認定結果。陸委會也說，陸方刻意繞開WTO貿易爭端解決機制，明顯具有政治目的。農業部強調，兩岸同是WTO會員，當時貿易並沒有協商，我國沒有違反相關規定。經濟部次長陳正祺受訪時則指出，兩岸加入WTO已超過20年，應該在WTO架構下協商，至於大陸接下來會採取什麼措施，他不做臆測。
相較各部會老調重彈，工總認為此次陸方沒有公布對應措施，顯然是保留了兩岸對話的空間，由陸方在報告中提及我方未能履行ECFA第二條：「逐步減少或消除雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘…」，說明陸方希望ECFA延續並貫徹執行的態度。
從各方的回應，我們發現工總與陳次長的回應算是務實而專業，自今年4月以來，各部會的回應一直圍繞在「我方沒有違反WTO規範，陸方刻意政治操作」這個點上，然而，長期限制2,400多項大陸產品來台，法理上我方站得住腳嗎？回顧歷史，台灣自1992年起展開入會（WTO）諮商，大陸也正在進行入會談判，當年談判官員已意識到如果不援引《馬拉喀什設立WTO協定》第13條的「排除條款」，來排除大陸適用最惠國待遇（MFN），則入會後勢將面臨給予大陸MFN的難題。
何謂MFN？1992年國貿局所編的GATT答客問第五題這麼說：「最惠國待遇原則即一般所稱之不歧視、無差別待遇原則，任一締約成員對任何國家之貿易相關措施，必須立即且無條件適用於所有締約成員，此為GATT為擴大貿易目標所定出之第一條原則，亦是達成GATT宗旨的最大支柱。」
這意思是，如果我們不援引排除條款，入會後就必須給予大陸MFN，用白話文說，就是入會後我們開放給日、韓進口的商品，也要一視同仁地開放給大陸，要不要提排除條款可謂左右為難，為難的原因在於我國一旦提了排除條款，日後固然可以不用給大陸MFN，但入會案可能會橫生波瀾，我們要冒這個風險嗎？1999年11月我入會談判接近完成，面對大家詢問排除條款一事，當時行政院長蕭萬長表示：「是否動用排除條款，事涉國家利益，政府目前正在進行專案研究，基於國家立場，我們現在不能宣布。」
2001年11月WTO部長會議通過我入會案之前，答案揭曉，我代表團啟程赴杜哈時發布一份重要新聞資料如此寫著：「如果各國部長在11月11日的會中順利通過我入會案，我方將考慮不對中華人民共和國援引排除條款，並將依據經發會的共同意見，與中國在WTO的架構下，秉持互利互惠的原則，進行經貿交流。」
當年的決定是以入會為重，為免前功盡棄，因此不援引排除條款。然而，既未援引排除條款，自然就得給大陸MFN，大陸地區的貿易管理也得回歸一般地區。換言之，自2002年元旦台灣成為WTO會員之後，只要日、韓可以進口的產品，也該讓大陸進口。不過，隨後的發展是我們並未給大陸MFN，直到今年12月，在貨品分類12,531項裡仍有2,513項仍未開放給大陸進口，開放比率79.9％，而對一般地區的開放比率已達98.9％，兩者差距不可謂不大。
我方有沒有違反最惠國待遇原則？不言可喻！20年前曾參與談判，如今還在部會裡的官員應是心知肚明，這雖是淺顯的道理，但政治人物未必明瞭入會案的曲折，在不明白當年歷史背景下，過度情緒發言非但無助於解決問題，反而讓問題複雜化，文官有責任讓政務官瞭解當年的歷史。近年我對大陸出口比率雖然下滑，仍高達35％，大陸依舊是我最大出口市場，一旦以情緒、選舉為考量來回應這個問題，將置明年台灣經濟於險境，這是下策。
我們認為，只有從1992年以來的談判歷程，及WTO的法理來認知、理解這個問題，進而與大陸協商來解決MFN的歷史矛盾，才是上策，古人說：「凡是自是，便少一是；有短護短，更添一短」，大哉斯言，盼執政當局及總統參選人深思之。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：