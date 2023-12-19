中國大陸於今年4月對台灣展開貿易壁壘調查，上周五公布最終結論，認定台灣長期以來禁止2,400多項大陸產品輸台，已構成貿易壁壘，這份長達24頁的報告公布之後，接下來可能採取的措施為何？如何因應以讓明年經濟風險降至最低？三位總統參選人要有因應之策。

上周消息傳來，各部會回應如下，行政院經貿談判辦公室表示，大陸對我片面進行貿易壁壘調查並宣布調查結果，顯已違反世貿組織（WTO）機制與規範，且完全不符合事實，我方絕不接受此片面認定結果。陸委會也說，陸方刻意繞開WTO貿易爭端解決機制，明顯具有政治目的。農業部強調，兩岸同是WTO會員，當時貿易並沒有協商，我國沒有違反相關規定。經濟部次長陳正祺受訪時則指出，兩岸加入WTO已超過20年，應該在WTO架構下協商，至於大陸接下來會採取什麼措施，他不做臆測。

相較各部會老調重彈，工總認為此次陸方沒有公布對應措施，顯然是保留了兩岸對話的空間，由陸方在報告中提及我方未能履行ECFA第二條：「逐步減少或消除雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘…」，說明陸方希望ECFA延續並貫徹執行的態度。

從各方的回應，我們發現工總與陳次長的回應算是務實而專業，自今年4月以來，各部會的回應一直圍繞在「我方沒有違反WTO規範，陸方刻意政治操作」這個點上，然而，長期限制2,400多項大陸產品來台，法理上我方站得住腳嗎？回顧歷史，台灣自1992年起展開入會（WTO）諮商，大陸也正在進行入會談判，當年談判官員已意識到如果不援引《馬拉喀什設立WTO協定》第13條的「排除條款」，來排除大陸適用最惠國待遇（MFN），則入會後勢將面臨給予大陸MFN的難題。

何謂MFN？1992年國貿局所編的GATT答客問第五題這麼說：「最惠國待遇原則即一般所稱之不歧視、無差別待遇原則，任一締約成員對任何國家之貿易相關措施，必須立即且無條件適用於所有締約成員，此為GATT為擴大貿易目標所定出之第一條原則，亦是達成GATT宗旨的最大支柱。」

這意思是，如果我們不援引排除條款，入會後就必須給予大陸MFN，用白話文說，就是入會後我們開放給日、韓進口的商品，也要一視同仁地開放給大陸，要不要提排除條款可謂左右為難，為難的原因在於我國一旦提了排除條款，日後固然可以不用給大陸MFN，但入會案可能會橫生波瀾，我們要冒這個風險嗎？1999年11月我入會談判接近完成，面對大家詢問排除條款一事，當時行政院長蕭萬長表示：「是否動用排除條款，事涉國家利益，政府目前正在進行專案研究，基於國家立場，我們現在不能宣布。」

2001年11月WTO部長會議通過我入會案之前，答案揭曉，我代表團啟程赴杜哈時發布一份重要新聞資料如此寫著：「如果各國部長在11月11日的會中順利通過我入會案，我方將考慮不對中華人民共和國援引排除條款，並將依據經發會的共同意見，與中國在WTO的架構下，秉持互利互惠的原則，進行經貿交流。」

當年的決定是以入會為重，為免前功盡棄，因此不援引排除條款。然而，既未援引排除條款，自然就得給大陸MFN，大陸地區的貿易管理也得回歸一般地區。換言之，自2002年元旦台灣成為WTO會員之後，只要日、韓可以進口的產品，也該讓大陸進口。不過，隨後的發展是我們並未給大陸MFN，直到今年12月，在貨品分類12,531項裡仍有2,513項仍未開放給大陸進口，開放比率79.9％，而對一般地區的開放比率已達98.9％，兩者差距不可謂不大。

我方有沒有違反最惠國待遇原則？不言可喻！20年前曾參與談判，如今還在部會裡的官員應是心知肚明，這雖是淺顯的道理，但政治人物未必明瞭入會案的曲折，在不明白當年歷史背景下，過度情緒發言非但無助於解決問題，反而讓問題複雜化，文官有責任讓政務官瞭解當年的歷史。近年我對大陸出口比率雖然下滑，仍高達35％，大陸依舊是我最大出口市場，一旦以情緒、選舉為考量來回應這個問題，將置明年台灣經濟於險境，這是下策。

我們認為，只有從1992年以來的談判歷程，及WTO的法理來認知、理解這個問題，進而與大陸協商來解決MFN的歷史矛盾，才是上策，古人說：「凡是自是，便少一是；有短護短，更添一短」，大哉斯言，盼執政當局及總統參選人深思之。