紅海風波使全球關注航運股走勢，上市航運股18日強漲2.46％收152點，盤中最高到153.53點創波段高，因買盤集中航運股，成交比重上升到近七日最高的12.12％，市場關注是否再複製2021年航海王大舉衝浪的盛況。
法人圈多認為，因貨櫃航運業者對紅海危機認為是短期事件，僅短暫調整幾個航班，後續航運業股價仍要持續觀察局勢發展。
此外，陸港航海王們18日開盤啟航，多檔航運股狂歡式大漲。港股方面，中遠海控收盤飆漲7.52％，中遠海能上漲6.71％，海豐國際大漲14.75％，陸股寧波遠洋收盤漲停。
馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、地中海航運公司（MSC）與達飛海運（CMA CGM）上周陸續宣布旗下貨輪暫停行駛紅海並改道，因擔心葉門叛軍組織「青年運動」（Houthi）持續發動攻擊。
紅海局勢緊張加上適逢每年底至隔年初的歐洲航線年度的換約季節，貨櫃航運業者被迫繞道南非好望角，增添營運成本推升運價上揚，法人認為有助於提振歐洲航線的換約價格。
原油經紀商PVM分析師瓦爾加指Houthi攻擊商業船隻行為，令地緣政治的風險溢酬上升，是導致油價回升的主因之一。英國石油（BP）18日宣布暫停所有油輪通過紅海，俄羅斯提前在12月把每天石油出口量再減少5萬桶或以上來支撐油價，刺激油價盤中每桶上漲約1％。
值得注意的是，外界盛傳美國將宣布組織聯軍維護紅海航道安全而令油價震盪加劇。紐約西德州期油盤中報72.1美元，倫敦布蘭特報77.3美元。英國衛報引述知情者消息報導，美國國防部長奧斯汀本周訪問中東時，將宣布由多國組成一支聯軍在紅海、曼德海峽和亞丁灣執行護航行動。雖然美國多個中東盟友約旦、阿聯等可能加入，但最重要盟友沙烏地阿拉伯正跟Houthi進行和平談判，不確定是否參加。
（相關新聞見A4）
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