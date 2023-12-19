紅海危機讓全球十大貨櫃航商紛紛按下暫停鍵，業界估恐引發漲價、海轉空效應。
繼地中海航運、馬士基、達飛、赫伯羅特等歐系航商，貨代業者透露，中遠海運、ONE、長榮海運也暫停紅海航線訂艙操作與貨物接載。
陽明海運、萬海航運18日相繼發信給客戶，陽明即起針對公司目前或近兩周可能行經此危險海域之營運船隊，改道繞航好望角或就地等候；萬海即起暫停通行紅海，亞洲往返美國東岸航線原訂通行紅海的船舶，改繞好望角至目的港。
長榮海運也宣布，紅海區域航線的船舶將航行至周邊安全水域等候通知，視後續情勢發展評估是否調整靠港，現有兩艘貨櫃輪EVER ALP（長岳輪）、EVER GREET（長賀輪）停在紅海的安全水域。
至於亞洲往返地中海、歐洲及美國東岸航線的貨櫃輪，原訂通行紅海的船舶將改道繞行非洲南端好望角至目的港，18日晚間緊急更改現停靠在新加坡的EVER GOLDEN（長富輪）、EVER ALOT（長益輪）的未來航程，取消原訂通過蘇伊士運河的計畫，繞好望角後直達希臘。
業界解讀未來可能引發兩大效應：15日起歐美線喊漲的運價獲支撐，漲幅約400～600美元，視紅海危機解延續時間；隨著大規模船舶繞道好望角，航行時間拉長，估歐洲線多10天、地中海線更多達20天，一些較高價與趕時間的貨載，可從海運改走空運，外溢效應可能讓海、空運價都走揚。
貨代業者稱，航商原訂歐洲線明年1月1日續漲成功機率大增，估美東線運價也將受惠。
大型航商都表明依情勢發展調整計劃。蘇伊士運河當局也發信給航商，提醒繞駛好望角將增加9～14天航程，運河當局將保持最快和最短路線，根據原產地和目的地港口，讓在亞洲—歐洲通過運河的船隻節省時間。
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