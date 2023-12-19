傳中國晶片業者未雨綢繆應對未來潛在限制，急赴馬來西亞封裝GPU，透過先進封裝提高晶片性能，更容易向外銷售。

路透報導，中企將GPU封測任務交由大馬企業，因不涉及晶圓加工等製造環節，並未違反美國限制。美國當前主要針對限制中國獲取高性能GPU，避免其在AI和軍事領域有所突破，由於幾家中國小規模新創晶片公司稍早遭美制裁，部分中企一方面希望以先進封裝技術提高產品性能，但擔憂成限制目標，於是選擇赴大馬進行封裝。

中國華天科技稍早收購大馬封測巨頭Unisem，公司董事長謝聖德說，中國晶片公司到大馬建立供應鏈有利業務發展，因公司多數客戶來自美國，交易符合美國法規，接單時不用擔心多餘的可能性。而大馬具有價格低廉的勞工與先進設備條件，在境外封裝晶片也有利於產品在中國境外市場銷售。

馬來西亞在全球晶片封測市場占比達13％，規劃2030年提升至15％，當地有Unisem、Malaysia Pacific Industries、Inari Amertron等大型封測企業。而中企近年大規模擴張，從華為獨立而出的x86伺服器業務超聚變稍早與大馬公司NationGate合作，設立GPU伺服器全球供應中心。通富微電子宣布擴大與超微半導體在大馬工廠，總部在上海的賽昉科技也在檳城成立設計中心。