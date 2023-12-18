埃及選舉當局今天宣布，現任總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）以89.6%得票率當選，再展開為期6年的總統任期。
法新社報導，埃及選舉當局負責人巴達維（Hazem Badawy）表示，6700萬埃及選民中，投票率達到「前所未有」的66.8%。
超過3900萬人投票給統治埃及10年的前軍事首長塞西。
塞西拿下他的第3個任期並不讓人意外。根據憲法，這也是他的最後一個任期。
埃及選舉當局今天宣布，現任總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）以89.6%得票率當選，再展開為期6年的總統任期。
法新社報導，埃及選舉當局負責人巴達維（Hazem Badawy）表示，6700萬埃及選民中，投票率達到「前所未有」的66.8%。
超過3900萬人投票給統治埃及10年的前軍事首長塞西。
塞西拿下他的第3個任期並不讓人意外。根據憲法，這也是他的最後一個任期。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：