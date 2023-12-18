埃及選舉當局今天宣布，現任總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）以89.6%得票率當選，再展開為期6年的總統任期。

法新社報導，埃及選舉當局負責人巴達維（Hazem Badawy）表示，6700萬埃及選民中，投票率達到「前所未有」的66.8%。

超過3900萬人投票給統治埃及10年的前軍事首長塞西。

塞西拿下他的第3個任期並不讓人意外。根據憲法，這也是他的最後一個任期。

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