2023年進入尾聲，又有發卡銀行公告縮減優惠。國泰世華銀行18日宣布，從明年2月1日起，CUBE卡在特約商店的分期付款消費，不再適用於各權益方案的「指定消費」回饋（含提前結清），且僅適用原本一般消費0.3%回饋。

國泰世華銀行CUBE卡原以3%無上限的強勢回饋與廣泛的多元通路優惠，吸引民眾辦卡。這是CUBE卡問世3年以來首度調整分期回饋機制，分期優惠權益隨之限縮，將影響超過500萬名卡友。

為方便消費者理解，國泰世華特地舉例說明。假設持卡人小美在2024年2月15日使用CUBE卡到遠東SOGO百貨消費6000元，結帳時選擇分3期0利率刷卡，該筆分期交易就不適用「樂饗購」方案之指定消費，因此認列該筆交易為一般消費，回饋率僅0.3%。

小美同天隨後到新光三越消費3000元，但這次選擇刷CUBE卡一次付清，這種情況下就適用於「樂饗購」方案中的指定美食／購物消費，可享3%回饋率，小美可獲得消費回饋為90點。