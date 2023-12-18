國泰金今（18日）重訊公告，國泰金董事長蔡宏圖的哥哥，也就是國泰蔡家老大蔡政達，今辭任國泰金董事職務，由國泰金財務長陳晏如接任。國泰金強調，是正常的法人代表改派，公司尊重依照辦理。

蔡政達是霖園集團創辦人蔡萬霖長子，國泰金董事長蔡宏圖的哥哥，身價超過34億美元，排名在台灣富豪榜前20名，但他過去因健康因素，一向沒有實際參與國泰金控的經營，也幾乎未在公開場合露面，被譽為是全台灣最低調、神秘的富豪。

國泰金今宣布董事異動，蔡政達原是佳誼實業公司的法人代表，將改為由國泰金財務長陳晏如接任，異動原因為法人股東改派，且今天就生效。國泰金也強調，此為正常的法人代表改派。

今年8月蔡政達也贈與股票給長子蔡宗諺與次子蔡宗男各1,000張的國泰金股票，據了解，目前蔡宗諺在國泰建設擔任副總，次子蔡宗男則在國泰人壽擔任副總職務。