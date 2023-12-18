臺北新創實驗室與仙人掌創業服務主辦的「 FUTURE IS NOW 」創業者年會公布「 20X24 天使選秀」 12 組得獎團隊，協助四大領域，超過五十家新創鏈結破千萬資源，超過 50 組的天使投資人、集團大董與會，齊聚一堂，鼓勵新創夢想在未來發光。
天使選秀會以「綠色永續」、「健康生活」、「文化科技」三大領域提供價值破百萬的優渥資源，除直接投資也包含媒合後續創業所需資源。其中蒲公英創意商業研究所團隊或文化科技獎，結合藝術與科技創造強大社會影響力，消弭屏障，擴展藝術與創意的可能性，提供殘疾人士更多參與機會。
台北市產業發展局副局長吳欣珮勉勵：「樂見文化領域與科技結合可以有更多的想像與發展，台北市產發局會做好大家的後盾，繼續支持新創產業，希望可以孕育出無數的獨角獸。」
矚目新秀獎的「 SIU-PunSo 」，取自台語音調的「收垃圾」，專注於垃圾回收議題，解決現代垃圾處理問題，從垃圾桶到垃圾車流程全部設計，一次達到住戶、建商、大樓三贏的成果。仙人掌創業服務執行長黃晨淳表示，「在創新實驗室這個大家庭裡，或許不能立刻馬上讓你實現所謂成功，但絕對是一個成長路上願意接納、相挺、支持創業者的重要夥伴。新創夥伴們加油！台灣需要你們捲起更多、更強大的正向的力量！」
三大領域加速器涵蓋 ESG 產業、文化科技 5G 、大健康領域，今年也首次設有 Startup Loung 新創相談所，供團隊尋找相同領域陪跑教練進一步媒合。因應 ESG 時代，仙人掌創業服務 2024 年將與 TXA 創業家私董會啟動「 ESG 產業加速器」，提供一系列輔導如商業模式檢視、商業提案制定、市場模擬作戰及政府資源申請指導等，計劃主持人徐竹先表示，「我們期待為台灣及全球的 ESG 產業帶來更多創新和成長的機會。」
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