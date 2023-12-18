國民飲料「蘋果西打」日前爆出品質不佳，遭勒令下架停產。蘋果西打製造商大飲（大西洋飲料，股票代號1213）今(18日)發出重大訊息，證實公司已有產線恢復出貨，產品也已獲地方衛生局檢驗過關。網友直呼「還是原本的最對味」、「終於是熟悉的味道，其他蘋果汽水都超難喝」。

蘋果西打半年前因瓶底出現不明沉澱物，經桃園市衛生局檢驗出黴菌及酵母菌，且發現生產線裸露、天花板出現黴斑等，桃園平鎮廠5月25日遭桃園市衛生局勒令停工，遭封存的相關飲料高達17.7萬瓶。

大飲今(18日)發布公告指出，112年5月25日桃園衛生局命本公司平鎮廠產線暫停作業，公司第2、3號線自112年11月16日正式生產，經桃園市衛生局抽驗成品後，符合飲料類衛生標準及本公司制定之管制標準，故同意本公司生產產品上架銷售。

大飲同時表示，這波上架的商品，為10月27日試生產產品，及112年11月16日正式生產產品。

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