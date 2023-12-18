英國石油公司(BP)表示，由於葉門胡塞武裝分子持續對紅海往來的船隻發動攻擊，因此該公司將暫停所有通過紅海的運輸。受此消息影響，油價大幅上漲。布蘭特原油上漲 1.1%，至每桶 77 美元。美國油價上漲 1%，至每桶 72 美元。

CNN報導，英國石油公司聲明稱：「鑑於紅海航運安全形勢不斷惡化，英國石油公司決定暫時停止所有通過紅海的運輸。這是預防性的暫停，我們將根據該地區情況的發展再做調整。」

在英國石油做出決定之前，全球幾個最大的貨櫃運輸公司，在稍早就暫停了紅海航線運輸，專家表示，此舉將影響全球供應鏈，而且推高海運成本。

地中海航運(MSC)、馬士基(Maersk)、達飛海運(CMA CGM)、赫伯羅特(Hapag-Lloyd )最近幾天表示，出於安全考慮，他們將避開蘇伊士運河。長榮集團(EVA)也做出相同決定，並在一份聲明中表示，將暫停其以色列進出口服務「立即生效，直至另行通知」。

商業分析師警告，東西方之間關鍵貿易路線中斷，可能會對全球供應鏈產生連鎖反應，全球貨運費率上漲、路線變更，運輸時間延長。

有些船隻已經改道經過非洲好望角，這使得航行時間增加了三星期。