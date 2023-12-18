今（18）日晚間威力彩第112000101期開獎。派彩結果，威力彩本期（12／18）頭獎仍未開出，目前已經連8槓，貳獎也槓龜。台彩公司保證，下期（12／21）頭獎獎金仍有2億元。想成為億萬富翁的朋友，別忘了把握機會下注！

威力彩今晚開出第112000101期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為05、18、20、24、31、36，第二區中獎號碼為02。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

#威力彩 #中獎號碼 #頭獎 #億萬富翁 #槓龜