馬來西亞近期COVID-19疫情再度攀升，從10日到16日通報2萬696起病例，和上週相比增加逾60%；不過大馬衛生部說，疫情數字雖上升，政府仍未打算重啟「行動管制令」（MCO）。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數最近3週大幅增加，相較於11月26日到12日2日通報6796起確診病例，12月3日到9日共有1萬2757例確診病例，確診人數幾近倍增；12月10日到16日通報2萬696起病例，較前一週也大幅增加62.2%。

根據衛生部今天下午召開記者會提供數據，在2萬696起病例中，有多達97%的病例（2萬77例）屬於第一級與第二級輕症感染患者；有3%的病例（619例）屬於第三級、第四級與第五級的嚴重患者。

衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）指出，目前確診死亡率為0.1%，共28人，死亡患者多屬於60歲以上與併發病患者。

他在記者會說，目前確診的疫情數字雖上升，但政府仍暫未打算重啟「行動管制令」。

他認為，疫情數字攀升不僅在大馬，全球各國也面臨這種情況，大馬希望藉由其他的限制措施降低確診人數，而非透過「行動管制令」。

大馬衛生部已制定多項措施因應疫情發展，包括提早發現變種病毒株與進行TRIIS（測試、報告、隔離、通報、就醫）步驟。各醫療院所也提前準備因應逐漸增加的確診患者，其他如非政府組織、武裝部隊等也會提供各項協助。

另外，他說，衛生部會透過社群媒體公布最新疫情數據。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）先前進行執政週年首度內閣改組，原衛生部長扎麗哈（Zaliha Mustafa）離任，由祖基菲里阿邁德再度執掌衛生部。大馬分析師普遍認為，這項人事調整對大馬防範可能死灰復燃的疫情趨勢是好的開始。