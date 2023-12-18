大樂透在12月已經開出3次頭獎，但威力彩已經連7槓。彩迷們都希望財神爺也能趕緊到來，讓威力彩能夠快快再度開出頭獎。台彩公司保證，威力彩本期（12／18）頭獎獎金仍有2億元。最新獎號已經出爐，趕快來對獎，看看是否又有財神爺點中的億萬富翁誕生。

威力彩今（18日）晚開出第112000101期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為05、18、20、24、31、36，第二區中獎號碼為02。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

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