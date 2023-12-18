光寶科（2301）海外布局邁大步，昨日代子公司 LITE-ON VIETNAM CO., LTD.公告，為因應租地委建越南廠資金需求，擬斥資以不超過4399.12億越南盾，約為5.79億元新台幣為限，作為生產基地需求。

光寶科在越南投資多年，去年底越南海防二期廠區才剛落成啟用，主攻資通訊、網通等產品，惟隨著地緣政治風險日益增加，光寶科將越南打造成中國以外最大的生產中心的意圖日益明顯，未來甚或不排除也將部分雲端產品移至越南生產。

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