今晧（3011）今（18）日召開法人說明會，董事長石浩吉表示，今年前三季雖受市場庫存去化影響，仍陷於虧損，但公司體質隨著持續優化車載產品、轉型AI業務已趨於改善，為因應AI業務所需，今晧也跟進建立了近50人的AI團隊，以期即早發揮綜效，為業績帶來挹注。

今晧併購勤天科技底定，宣告由傳統的OEM製造業轉型成具有AI軟硬整合能力的ODM服務商，石浩吉指出，在轉型大業上，併購勤天科技扮演著重要的關鍵，今（日告）除藉由勤天科技直接取得Toyota和Mitsubishi等日系車廠認證外，近期合作如BOSCH應用在卡車的人類偵測系統、Toyota台灣向車型Andriod導航案、SUZUKI小型低速移動的駕駛輔助技術開發案及村田機械的無人倉儲監控系統等，優秀的設計開發能力與AI演算法技術也加速車載及其他產品的多元化佈局，達成併購綜效。

在AI方面，今晧亦新推出品牌「Heph A.I」，此品牌名稱來自於「Hephaistos」，指的是希臘神話中的火與鍛造之神，意味著今（日告）由「Heph A.I」平台做為整合之石，效仿軟銀模式靈活運用併購、投資、業務合作與策略聯盟等合作型態，提供資金投入、技術奧援、策略夥伴與訂單挹注等整合性戰略加持，並聚焦車用AI、生成式AI、半導體自動化與工業質檢等三大主題。

石浩吉表示，目前今晧已建立AI團隊近50人，未來策略夥伴所組成的AI大聯盟將持續擴增AI團隊，並提升生成式AI與垂域模型演算法的建立與應用，佈局整合台灣的AI生態系，目標在完成各行各業AI落地的應用。

另今晧公司亦於12月8日經董事會通過擬辦理都市更新事業計畫。石浩吉表示，位於新店的總部屋齡已有40年以上，擬配合新北市工業區都市更新獎勵容積規劃及容積移轉獎勵，以自行興建方式辦理都更，建立全新企業總部，超出自用需求的部分也規劃出租或出售，將自有資產有效的活化利用。