拜都更、危老重建近年大爆發所賜，三圓（4416）耕耘雙北市都更案腳步轉趨積極，總計在手都更案就有4筆指標大案，包括大安區「台北之星」98戶，中正區「新隆社區都更案」875戶，信義區「虎林段」585戶，及新店「美麗殿」102戶等；其中「台北之星」明年第1季可望開始交屋挹注，至於「新隆社區」，總銷金額更高達500億元，創下三圓創辦以來規模最大總銷紀錄。

三圓前3季無新案完工交屋，還是以不動產租金收益為主，累計稅後純損0.12億元，每股淨損0.22元；前11月營收約0.91億元，比去年小幅成長4.3％。不過，明年業績可望大爆炸。

三圓表示，「台北之星」位於忠孝東路二段268號，基地規模1,525坪，規畫98戶百坪以上豪宅。三圓建設董事長王雅麟表示，除了住宅預計明年可望開始交屋入帳之外，低樓層商場出租給新光三越百貨的租金收入，也將會在2024年開始挹注。

至於「新隆社區都更案」位於愛國東路106號，基地規模達3,810坪，規畫875戶，坪數以23、34、40、46、48等五種為主，建築外觀也是委由日本丹下憲孝操刀，屆時將是國際性地標。

「信義區虎林段都更案」則由集團關係企業山圓建設投資興建，規畫地上24樓、地下5層，基地1,803坪，共585戶，坪數以23、34、43坪為主。

新北市方面，則為「新店文山段都更案」基地1,043坪，規畫地上14樓、地下5層，主力坪數為23、33、40坪。

三圓表示，三圓積極耕耘都更案，交通、機能、地段，是物色都更案三大方向，期待能達成興建完成順利，為股東追求獲利極大化。

王雅麟表示，「台北之星」現正穩定銷售，目標銷售在兩年內完銷；至於信義區虎林段都更案，目前權變審了一段時間，因工料雙漲，考量到成本及銷售，已重新作事業計畫及權變；另外「新隆社區」，未來總銷上看500億元，現已取得90％地主同意門檻，並通過報核門檻，上周通過都發局幹事會審議，這個月修正，預計本周22日再把修正報告送進審議。

「新隆國宅」總銷規模將可望高於「台北之星」的400億元，鄰近中正紀念堂，10多年前被發現是海砂屋，住戶開始籌備都更，但住戶多達550戶，包括12棟12樓的大樓，整合難度高；三圓建設2021年11月公告，參與「新隆國宅」都更案，都案分配比例，地主分配上限達67％、三圓分配下限為33％，依都市更新審議結果為準；預計參與投入155億元來都更。目前規畫改建為地上26~31樓、地下5層的高層建築共4大棟，規畫戶數共875戶。