跨足酒業，泰山(1218)18日宣布，已獨家取得馬祖酒廠兩岸總經銷，將聯手台灣三大公營酒廠之一的馬祖酒廠實業，推廣馬祖高粱酒，彼此相輔相乘發揮資源，共創雙贏未來。
馬祖酒廠共有二座酒廠，分別是東引的東湧酒窖以及南竿的八八坑道，超過一甲子以純糧固態古法釀製、低溫完全發酵、坑道窖藏。
泰山董事長劉偉龍表示，泰山擁有全方位食品通路的優勢，結合馬祖酒廠精湛的釀製技術，兩企業聯手，將大大拓展馬酒的知名度與能見度，讓馬祖酒廠高粱酒不再只是流傳於老饕間的傳奇好酒，更要揭開中式白酒的行銷新局，拓展市場版圖。
新春年節前後是烈酒的旺季，泰山指出，與馬祖酒廠在年節前對外宣示，有將中式白酒推向精品的決心。馬祖酒最受矚目的，當推白酒老饕們垂涎欲滴的「馬祖酒廠東引頂級十年大麴」，取名「粹麴」二字，意為純粹無雜質之意，外瓶設計以強勁有力的書法字象徵馬祖頂級十年大麴的醇厚風味。每一滴酒液沉睡在花崗岩坑道恆溫恆濕的天然儲酒環境，粹煉出擁有天然陳年烏梅醬香，滑順又不失厚實酒體的絕世名酒。加上堅持古法工藝，在坑道窖藏十年，並以珍稀禮盒包裝，選用烈酒重裝瓶，更顯收藏質感。每瓶皆附有限量編號保證書，加上數量稀少，入手難度高，市場詢問度破表！
泰山指出，自20日起，將在全家便利商店、佳賀洋酒、寶檳洋酒開始預購。限量3600瓶，依各通路實際銷售情況而定。
警語：酒後不開車，安全有保障．飲酒過量，害人害己
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