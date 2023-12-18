國立政治大學2023年EMBA班聯會舉辦年度盛會「冬歡真善美慈善之夜」，由來自全球企業家組、文化創意科技與資通創新組、國際金融組、生技醫療組及全球華商班在學的學長姐與畢業校友們，超過300位不同學年的校友與學長姊們和賓客共襄盛舉，共同見證這場即將跨越2023年至2024年，連結過去與未來的慈善盛會。

這次活動由政治大學EMBA班聯會會長廖英翔及冬歡召集人林南光帶領，邀請到台北市副市長林奕華、社會局局長姚淑文、政治大學校長李蔡彥、政治大學商學院院長黃家齊及EMBA執行長鄭至甫等重量級嘉賓出席，活動展現政大EMBA社群的凝聚力與社會責任感。

林奕華表示，對政大EMBA募款捐贈慈善團體的義舉表達感謝，企業家們的愛心行動，著實令人欽佩，期待藉由本次活動拋磚引玉，影響更多人了解弱勢團體需求，傳遞愛至每一個需要被關懷的角落。政大校長李蔡彥及EMBA執行長鄭至甫共同提到，政大EMBA的冬歡活動是年度四大活動之一，寒冬送暖，歡喜服務，而學長姐的服務與愛心義舉，相信未來定能對需要被支持的社區或團體做出具影響力的貢獻，並能改善許多人的生活，期許繼續發揮政大人的精神，一起讓社會變得更好。

而為理解受贈單位的真正需求，廖英翔及林南光在本次冬歡活動的事前調查，走訪各需要被服務的弱勢團體，兩人共同提到： 「有需要政大人服務之處，我們就去服務，疫情後弱勢團體對服務的需求也將變得更加必要及明顯，政大EMBA班聯會以身作則，希望能參與具可持續並具有影響力的服務計畫，用行動改變世界」

活動高潮是慈善募款活動，善款總金額超過300萬元，此次募款體現政大EMBA社群對於社會責任的承諾和對弱勢群體的關懷。本次受贈單位與代表人分別為社團法人桃園市唐氏症家長協會理事長沈啟明、台灣玩具圖書館協會理事長余良玲、社團法人中華安得烈慈善協會執行長羅紹和。

活動另一亮點是由財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會舉辦的林志玲小姐包包義賣，由基金會董事暨政大班聯會公關處長張敬婕主持義賣，本次捐出來愛心義賣的包包，都是志玲姊姊非常喜歡的珍藏品，透過「政大EMBA真善美慈善之夜」，為慈善事業的善款募集、創造影響力。該拍賣活動，共募得近25萬的善款，將挹注於「溫馨年菜‧愛心快遞」專案。

活動開場由桃園唐氏症家長協會的唐寶寶們進行具震撼力的太鼓表演，與新竹部落秘境那羅的孩子，與錦屏國小美聲合唱團的精采演出後，多位政大EMBA的學長姐進行了精彩的表演，包括政大歌手企鵝貓，政大EMBA玩樂社與合唱團與太極拳社等，這些表演不僅是文化交流的展示，也是校友間傳遞愛心與關懷的方式。每一場表演都伴隨著對慈善事業的捐款，充分展現出政大EMBA學長姊們的熱情與大愛。本次政大EMBA「真善美慈善之夜」真正體現人文關懷與社會責任的重要平台，也對社會做出了積極貢獻，真正展現「真善美」。