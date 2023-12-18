泰北的睡美人洞因為少年足球隊救援事件聞名全球，泰國政府將開放編號3號、在救援活動中具有重要地位的洞穴，民眾會在專業人員和嚮導的陪同下了解當時救援行動的狀況。
清萊府野豬少年足球隊的1名教練和12名年輕球員2018年6月23日到泰國北部清萊府地下洞穴睡美人洞（Tham Luang Nang Non）探險，當時逢泰國的雨季，13人因下雨淹水受困洞內。
隨著洞穴的水位上升及食物快要耗盡，潛水專家沒日沒夜拚命救援，泰國加上來自世界各國的救援人員和志工超過上萬人次，18天後的7月10日受困人員全數平安獲救，這項奇蹟當時成為全球矚目焦點，並多次被改編成電影和影集。
睡美人洞在事發後封鎖，1年多後重新對遊客開放，但只開放洞口區域，泰國政府撥款上千萬泰銖預算整修睡美人洞所在的國家公園，希望讓睡美人洞成為國際觀光景點。
曼谷郵報（Bangkok Post）和鮮新聞（Khaosod）報導，經過評估後，泰國政府將進一步開放編號3號的洞穴讓民眾參觀。
3號洞穴距離洞口約800公尺，距離足球小將們被困的9號洞穴約2.4公里，是當時救援事件的重要樞紐點，許多救援物資會放在3號洞穴，小將們被救出來時也是先在3號洞穴確認健康狀況。
泰國國家公園局局長阿塔彭（Attapol Charoenchansa）表示，他們在諮詢專業人員之後，決定設計一套行程讓民眾參觀，有專業的人員和當地嚮導陪同，民眾將可以看到洞穴內部，並了解當時救援行動的狀況，不過雨季的時候睡美人洞會關閉。
阿塔彭表示，一次行程歷時約3小時，一天只會開放兩次，一次上限10人，民眾可以向國家公園局報名，泰國人的報名費是950泰銖，外國人是1500泰銖。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：