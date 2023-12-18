泰北的睡美人洞因為少年足球隊救援事件聞名全球，泰國政府將開放編號3號、在救援活動中具有重要地位的洞穴，民眾會在專業人員和嚮導的陪同下了解當時救援行動的狀況。

清萊府野豬少年足球隊的1名教練和12名年輕球員2018年6月23日到泰國北部清萊府地下洞穴睡美人洞（Tham Luang Nang Non）探險，當時逢泰國的雨季，13人因下雨淹水受困洞內。

隨著洞穴的水位上升及食物快要耗盡，潛水專家沒日沒夜拚命救援，泰國加上來自世界各國的救援人員和志工超過上萬人次，18天後的7月10日受困人員全數平安獲救，這項奇蹟當時成為全球矚目焦點，並多次被改編成電影和影集。

睡美人洞在事發後封鎖，1年多後重新對遊客開放，但只開放洞口區域，泰國政府撥款上千萬泰銖預算整修睡美人洞所在的國家公園，希望讓睡美人洞成為國際觀光景點。

曼谷郵報（Bangkok Post）和鮮新聞（Khaosod）報導，經過評估後，泰國政府將進一步開放編號3號的洞穴讓民眾參觀。

3號洞穴距離洞口約800公尺，距離足球小將們被困的9號洞穴約2.4公里，是當時救援事件的重要樞紐點，許多救援物資會放在3號洞穴，小將們被救出來時也是先在3號洞穴確認健康狀況。

泰國國家公園局局長阿塔彭（Attapol Charoenchansa）表示，他們在諮詢專業人員之後，決定設計一套行程讓民眾參觀，有專業的人員和當地嚮導陪同，民眾將可以看到洞穴內部，並了解當時救援行動的狀況，不過雨季的時候睡美人洞會關閉。

阿塔彭表示，一次行程歷時約3小時，一天只會開放兩次，一次上限10人，民眾可以向國家公園局報名，泰國人的報名費是950泰銖，外國人是1500泰銖。