看好漁電共生潛力，太陽能電廠誠新綠能再獲日商PHOTON TAIWAN（富通台灣）加碼，共同投資360MW(36萬瓩)的太陽能發電廠。連同今年2月的漁電共生案場入股9成，富通台灣參與誠新光電開發量達到480MW(48萬瓩)。
誠新目前推劃與建設中的太陽能光電案場容量達1GW，4年前選擇投入漁電共生案場。建置室內型養殖場、導入AI科技，與原養殖戶合作，優化養殖環境。
富通台灣是由JA三井租賃、東芝能源系統、芙蓉綜合租賃等三家日本公司，於2020年共同募集4000萬美元基金成立，專責進行開發、投資、管理太陽能光電事業。
2023年第二季，富通與誠新共同投資一場裝置容量120MW的漁電共生案場，佔9成股份。現在又共同追加建置容量360MW的太陽能發電廠，兩家合作已有480MW的綠電。
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