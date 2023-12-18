12/18(一)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)

1.盤後時段臺指期123今天18時35分(較開盤參考價) 下跌25點，為17,630點。

2.盤後時段臺指期014今天18時36分(較開盤參考價) 下跌24點，為17,625點。

3.盤後時段電子期123今天17時28分(較開盤參考價) 下跌0.7點，為873.80點。

4.盤後時段小電子期123今天18時35分(較開盤參考價) 下跌1.2點，為873.3點。

5.盤後時段美國道瓊期貨123今天18時34分(較開盤參考價) 上漲9點，為37,721點。

6.盤後時段美國那斯達克100期貨123今天18時39分(較開盤參考價)下跌12點，為16,840點。

7.盤後時段美國費城半導體期貨034 今天18時03分(較開盤參考價)上漲1點，為4,177.5點。

資料來源：台灣期貨交易所

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