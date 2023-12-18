年關將至，全球裁員潮愈演愈烈。外送平台業者foodpanda母公司、德國餐飲外送集團Delivery Hero在18日宣布，除了關閉在土耳其與台灣的全球科技中心，柏林總部也將裁員，以削減人事成本。
Delivery Hero的亞洲業務是其最大市場。可是隨著新冠疫情期間的榮景消退，投資人對該公司的信心開始減弱。為了專注於實現獲利，同時保持成長，包含今年1月進行的裁員在內，Delivery Hero今年已經裁減約13%人力。
Delivery Hero透過聲明表示，儘管這是公司業務邁入下一成熟階段的必要步驟，但這確實意味著「我們將解雇那些為公司做出許多寶貴貢獻的員工」。
Delivery Hero在聲明中並未透露受影響的員工人數。據該公司的上半年財報，截至今年6月30日，全球員工數為4萬7208人，低於去年年底的5萬1118人。今年9月就已傳出該公司考慮出售新加坡、柬埔寨、馬來西亞、緬甸、菲律賓、泰國與寮國的foodpanda事業。
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