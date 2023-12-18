針對外界關注台灣經貿議題，質疑政策失靈導致出口衰退，國發會18日強調，出口較疫情前佳，世界對我經濟充滿信心。
國發會18日表示，台灣近年來在推動產業創新轉型升級、全球布局的情況下，經濟成長已獲得新動能。七年來（2016-2022）台灣經濟成長率平均逾3％，擺脫2015年Q3至2016年Q1負成長困境，對外出口金額更成長逾71％，今年1-11月平均每月出口金額，相較疫情前之2019年，亦成長3成。不但自2019年啟動的台商回台三大投資方案創造額外的2.17兆的投資，過去八年外資投資台灣平均金額也相較於2008-2015年成長達100％、股市也自8000點成長至1.6萬點，顯示世界對台灣經濟充滿信心，台灣更是全球投資的關鍵選擇。此外，物價也較主要經濟體平穩，顯示整體施政走在正確的道路上，政府未來將審慎應對國際變局，使台灣能夠朝向更繁榮、更幸福的道路。
國發會進一步說明，自2016年來，政府在國際情勢變化下，積極協助產業轉型升級、優化國內投資環境，從推動五加二產業到六大核心戰略產業，同時也積極協助台商強化布局全球並推出投資台灣三大方案等，七年來台灣經濟早已擺脫2015年第3季至2016年第1季的負成長，出口金額快速成長趨勢顯著，2016-2022年對外出口成長逾71％，2022年更締下出口4,794億美元的新高，今年以來平均每月出口值（1-11月平均每月出口357億美元），相較疫情前（2019年平均每月出口274億美元）成長3成，加上國內外資持續加碼投資台灣，帶動國際競爭力排名持續晉升。
國發會指出，台灣經濟表現優異已受到世界肯定，2021年人均GDP首度逾3萬美元，經濟成長率2016至2023年平均逾3％，達3.17％，優於新加坡2.83％、韓國2.34％、香港0.88％，成為亞洲四小龍經濟增速之首。另一方面，由於政府整體施政應對得宜，國內經濟發揮韌性，帶動台灣在國際競爭力排名持續表現亮眼，如在2023年IMD世界競爭力，台灣排名第6，整體排名連續第5年進步，且為2012年以來最佳表現。另2023年IMD世界數位競爭力，我國排名第9，相較2022年進步2名。
針對物價方面，國發會表示，近年受到國際疫情及烏俄戰爭的衝擊，造成全球通膨及我國物價上漲，惟在政府積極落實各項穩定物價措施，以及持續努力減輕人民負擔。去（2022）年國內消費者物價指數（CPI）年增2.95％，較主要經濟體如美國（8.0％）、歐元區（8.4％）、韓國（5.1％）、新加坡（6.1％）為低，今年以來亦呈走降（如今年1-11月台灣CPI年增率2.48％，續低於美國4.2％、歐元區5.7％、南韓3.7％、新加坡5.1％）。依據主計總處估計今（2023）年消費者物價指數（CPI）年增2.46％，明（2024）年將續降至1.64％。
國發會表示，面對全球經濟高度不確定的此刻，為鞏固台灣在全球產業的關鍵地位，政府將加強協助產業轉型升級並吸引關鍵外資企業來台，同時加速執行國內公共建設，並藉由擴張政府財政支出等，持續創造台灣經濟成長新動能。
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