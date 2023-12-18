經濟部國際貿易署委託外貿協會與工研院自18日至22日於台北、台南及高雄辦理「永續貿易週」系列活動，首場由「協助中小企業出口及減碳成果發表會」揭開序幕，貿協今年度執行六大輔導方案，總計服務5,396家中小企業、創造全球逾1,700萬行銷曝光與社群聲量、促成商機超過3,500萬美元，及會展減碳總量達148公噸。
貿協輔導方案包含「輔導中小企業運用智慧科技行銷」、「建構企業數位能力開發海外客戶」、「輔導出口產品減碳包裝設計」、「輔導會展業者減碳輔導方案」，加上針對加工食品業者出口及全球布局的「數位行銷輔導」及「海外通路行銷輔導」，以推動智慧化、低碳化轉型升級、提升業者數位行銷能力、分散市場與開拓商機為核心等多面向的輔導，讓企業十分有感。
貿易署長江文若強調，此次6大方案呈現「商機有感、輔導到位」，明年貿易署會在今年的基礎上持續推動，規劃升級版輔導方案。此外，今年9月起加碼20億元啟動的「好產品，推出國」計畫，將提供業者海外拓銷及貿易金融支援。
貿協秘書長王熙蒙指出，今年執行重點是輔導企業進行數位與低碳轉型以符合國際趨勢，針對業者不熟悉數位工具、缺乏減碳概念、須分散市場等痛點給予對症下藥的處方，可比喻為給釣竿-數位行銷、深度建構數位能力；淨水池-會展減碳、減碳包裝設計；覓新池-找尋新市場、分散外銷市場，依照不同的轉骨方案讓企業更強壯，更有國際競爭力。
發表會現場並邀來包括遠東生物科技、英維股份有限公司、嘉友電子、蘭揚食品、展嘉科技及金泰豐工具等逾150家受輔導業者出席。現場還有「輔導中小企業運用智慧科技行銷」及「加工食品業者全球布局-海數位行銷輔導」方案成效展示，提供逾4,000家次業者各項數位行銷加值工具。
「海外通路行銷輔導」展示區則熱鬧重現全球14國、各大通路辦理250場促銷活動的熱銷產品。「輔導會展業者減碳輔導方案」展示區展出深度輔導25家業者、平均減碳比例達70％成果，以及各類減碳應用新材質、「會展碳排計算機」及「減碳能力評估系統」等。
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