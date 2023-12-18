國民黨立院黨團18日開記者會質疑，蔡英文政府截至目前為止，都只有政治性回應，沒有提出對策或因應辦法。經濟部也回應，在中國以單方面的模糊方式宣布貿易壁壘情況下，我方除了持續表達願與中國在WTO架構下對話外，也持續做好各項政策工具盤點及準備，但仍要強調，世界上沒有國家會在經貿談判前自掀底牌，把各項準備公告周知。
國民黨團今上午召開記者會，質疑蔡政府根本沒有能力跟大陸談判、磋商，只想用貿易壁壘問題，繼續抹紅國民黨賺取政治紅利，無視大陸官方一旦啟動對等進口或課以關稅，對國內相關產業的影響與傷害。民進黨政府面對問題只會搞意識形態，「不溝通、不處理、不面對」，受傷害的永遠都是產業與人民，民進黨嚴重失職，做不到就該下台。
面對外界有疑問認為ECFA與WTO不同機制，經濟部也說明，兩岸ECFA也是本著WTO原則所訂的合作機制，並且也有通知WTO，並沒有不同機制的問題。我國WTO代表團也有在100年5月6日致函WTO秘書處，就ECFA向WTO進行早期通知，說明ECFA已於99年6月29日簽署、同年9月12日生效。
經濟部表示，我方向來主張兩岸經貿維持現狀對雙方都有利，但全球目前都高度關注經濟脅迫議題，以剛結束的台美EPPD對話為例，台灣也跟國際友盟國家，共同就經濟脅迫議題等共同關切議題進行深度討論，並就未來合作及加強資訊共享等面向廣泛交換意見，為移轉與降低風險做好準備。
經濟部再次強調，為因應對岸非經濟性的政治風險，已與自行車、工具機及機械、手工具、螺絲扣件、鑄造業、紡織、塑膠及橡膠等產業密切溝通座談，提供各項問題協助，並備妥相關政策工具，以確保相關業者權益。兩岸均為WTO的成員，雙方貿易爭議問題應在WTO架構下協商，不應單方面自行認定貿易爭端。
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