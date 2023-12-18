封測大廠力成（6239）今（18）日應主管機關要求公告11月自結數，其中，單月歸屬母公司業主淨利為2.17億元，較去年同期衰退12.9％。

由於股價短線急漲，應主管機關要求，力成今日公告11月自結數，其中，11月營收為64.68億元，較去年同期成長7.6％，11月稅前淨利4.03億元，年成長4.03％，11月歸屬母公司業主淨利為2.17億元，較去年同期衰退12.9％，單月每股稅後純益為0.29元。

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