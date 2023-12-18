碳權交易所本周五(22)掛牌啟動碳權交易，首批上架國外碳權雖暫不能做增量抵換，也不能減免碳費，但中鋼仍將搶頭香成為第一家購買國外碳權的國內公司，預計買下500噸。等明年國內碳權商品也上架時，基於可以抵減，中鋼會有意願，到時視實際需求評估買進。
面對2025年碳費開徵，中鋼粗估一年要繳多達10億台幣，因此未來會以自有碳權(先期＋抵換)、購買碳權商品做搭配，加上積極改善製程減碳，多管道來降低繳費衝擊。
中鋼一年排碳2000多萬噸，是國內溫室氣體排放大戶。王錫欽表示，鋼鐵生產製程要0排碳，這實務上有困難，從「碳中和」著手是比較可行作法，因此公司設定由「碳權抵換」來達成減碳目標。
但中鋼總經理王錫欽也對政府喊話，公司採用冶金煤(煤炭)作為煉鋼製程中還原劑，此佔公司煉鋼排碳85％，這個目前還沒有出現替代原料，政府若無豁免，將對鋼鐵業造成嚴重衝擊。
他說目前國際上有收碳費或碳稅的33個國家，有32個給予冶金煤豁免，僅有一個南非收取，但也給到9成免費。「希望政府能接軌國際，給予免碳費或大幅減免」。
而即使只課剩下15％碳排，王錫欽說，假設一噸課320元，中鋼一年就要繳10億元，可說「相當龐大」。他再次強調中鋼不怕競爭，是怕不公平競爭。
對於要當碳交所第一家購買碳權國內公司，王錫欽解釋，公司推動「低碳轉型」、「數位轉型」及「供應鏈轉型」三大轉型，所以碳交所首批國外碳權商品，對中鋼非常有意義，設定先買500噸。後續會再根據需求量與預算，決定是否擴大。
另外我國《氣候變遷因應法》已明定企業可將國內碳權用於抵減排放源，減少被徵收碳費，他強調，未來如果國內碳權商品也上架平台，同樣會評估買進。
中鋼握有《溫減法》上路前後的「先期專案」以及「抵換專案」碳權，前者有400多萬噸，後者有2萬多噸。王錫欽指出，碳權也有品質不同商品，能達到黃金標準（Gold Standard）最好，不否認先期專案的認定比較寬鬆，品質較差，因此中鋼先前推出的碳中和鋼材，就是採用先期與抵換8：2比例去中和，已有搭配品質較好的抵換專案碳權。
面對2025年碳費開徵，除了自有碳權、購買別人碳權商品，中鋼強調，也會戮力執行碳中和路徑中所規劃的減碳工作，例如「加大力度提升能源效率」與「增加再生能源使用」，包括製程改善、製程精簡、廢熱回收、汽電共生等。
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