宣捷幹細胞（4724）18日公告，已向台灣食藥署（TFDA）提出，UMC119-06-05臍帶間質幹細胞新藥I／II期臨床試驗審查申請，該新藥主要是治療年老患者衰弱前期及衰弱症。
衰弱症是一種老化綜合症候群，症狀包括虛弱、步行速度變慢、活動力降低、疲倦、體重減輕等，因而容易發生跌倒、骨折、入院、失能等不良預後；台灣地區65歲以上社區老人的衰弱盛行率接近5％，衰弱傾向為40％。
UMC119-06-05是來自臍帶的異體間質幹細胞，是具有分化潛力及再生能力的多功能幹細胞，已知具有調節免疫力、抗氧化、抗纖維化以及抗細胞死亡的能力。藉由間質幹細胞之免疫調節能力，可望降低體內發炎狀態，改善衰弱及預防不良預後的發生。
董事長宣昶有表示，醫學越來越進步，活到80幾歲已經很普遍，但晚年可能有8-10年的時間，可能沒辦法自理生活，是需要照顧的；宣捷利用間質幹細胞的特性，去擋住衰弱、發炎、引發衰弱循環的過程，去縮短被照顧的時間，希望讓每一個人的晚年生活，都可以有很好的生活品質。
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