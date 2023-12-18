2023年步入尾聲，企業發行公司債似乎失去續航力，11、12月旺季不旺。根據櫃買中心統計，11月公司債僅302億元，改寫今年單月新低，原先看好12月發債量出籠，但12月至今僅350億元，僅剩台電發債167億元苦撐，今年以來累計7,644億元，要挑戰史上最高8,425億元難度大增。

市場認為景氣落底，加上今年台債利率回落，維持在1.2％上下，國內企業卯起來發債，且不論金融業、政府基金跟著搶買，市場有點供需失衡，有需求就繼續發債，今年公司債規模月月衝高，然而，前幾年發債規模最大的第四季，卻稍嫌動力不足。

觀察第四季公司債發行量，10月衝出984.58億元、直逼千億大關，但11月整體公司債規模剩300億元出頭，12月以來也未見起色，目前為止僅350億元。12月少了中油、台積電發債兩大咖，只剩台電苦撐，本月續發債167億元籌資；而中龍鋼鐵也發債45億元居次。以台電5年新券為例，利率達1.7％，較前次發行的1.57％高出不少，可見發債成本上揚趨勢。

銀行主管表示，企業公司債在歲末衝高無力，其實利率已非主要考量，可歸納三大原因，其一還是額度問題，發債單位每年都有設定額度，加上金融業買債也有額度，邁入年底已買得差不多；其二是考量到市況，企業會視自身資本支出，畢竟發債也有成本，若不服發債效益，也不用埋頭硬發；其三則是最關鍵，部分企業認為利率將下行，此時發長天期債券不划算，反而會選擇發行短天期的票券，「此時先發票，等降息了，再來發債也不遲」。

櫃買中心資料顯示，今年「發債王」台電季季進場，共發行6期公司債、總額1161億元，創下歷年最高金額；其次為台積電至今共發行5期、總額857億元，由於下半年有600億元發債額度，年底前也可能會把額度發完；第三為中油今年共發行3期公司債，總額488億元。

展望2024年，中油預計全年要發6次、籌措1038億元；台電則規畫發債1,500億元。而台積電海外投資不停歇，美國、日本擴大投資下，預料發債量不墜。