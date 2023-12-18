永立榮（6973）2024年開春喜事連連！除了2日將轉板興櫃外，治療勃起功能障礙的幹細胞新藥UA002，也將在1月啟動一期臨床收案，取得國際INCI認證的的小鹿羊水幹細胞系列醫美產品，也在台灣率先上市，未來並進軍大陸、北美加拿大與東南亞市場。

永立榮創立於2015年9月，資本額為2億9,550萬元，主要股東除經營團隊外，還包括美容業龍頭麗豐-KY旗下之克麗緹娜國際與生技創投公司MaxPro等法人，該公司將於19日舉行興櫃前業績發表會。

董事長簡奉任表示，永立榮目前有兩項新藥研發，進度最快的 UA002 ，是用於治療因攝護腺手術，導致神經受損和糖尿病患者引起的勃起功能障礙，該新藥將在輔大與北醫展開一期臨床試驗收案，預計收案 9-15 人，後續則會在美國展開二期，目標 2026 年完成後，即啟動授權。

另外，治療中重度乾眼症的外泌體 UB003，目前則處於臨床前的研發階段，預計最快 2025 年可以取得人體臨床試驗申請 (IND)。UB003為生物藥眼藥水，初期研究數據來看，該新藥可望達到改善眼球表面環境、抗發炎、可修復眼球角膜。

總經理黃效民表示，永立榮核心技術為羊水幹細胞分離與培養技術，藉以發展出系列新藥與醫美保養品。新藥來源為懷孕16~20週的孕婦，進行羊膜穿刺產檢時所取得的羊水。較其他來源的間質幹細胞，具備更優異的增生與分化能力，是截至目前為止，唯一擁有分離與培養羊水幹細胞技術與專利。

永立榮開發的醫美保養品，已經取得國際美妝保養品INCI認證，成為國際認可的原料成分。明年1月開始，將透過麗豐-KY旗下通路「慷碩」在台上市。

此外，永立榮也與北美最大醫美連鎖品牌-加拿大VLSC集團簽署合作協議，除了布局加拿大市場外，雙方也將合作驗證鹿羊水醫美保養效果，尋求ODM與OEM業務合作，拓展國際市場。簡奉任透露，目前已與東南亞某企業洽談中，未來可望帶來營收。

《羊水幹細胞小百科》

羊水幹細胞是來自懷孕期子宮內羊水的一種屬於胎兒的多功能幹細胞，可以分化為各種不同類型的細胞，包括神經細胞、心臟細胞和其他組織的細胞，孕期越早的羊水中的幹細胞，其具分化潛力越強，也越多樣化。

最早期的胚胎幹細胞可分化為三個胚層，包括外胚層、中胚層與內胚層的組織細胞。在發育過程中，各胚層的細胞會經歷不同的分化和遷移，形成各種結構，並最終賦予身體不同的器官和組織。外胚層在胚胎發育的最早期形成，主要分布在胚胎／胎兒的外層，它將發展成皮膚、神經系統、眼睛、內耳、鼻子、口腔內部組織等。

在胚胎發育初期，由於細胞快速生長分裂時，許多的初期幹細胞會自然脫落到羊水內，這些早期羊水中的胎兒幹細胞，簡稱羊水幹細胞，具有其他來源的幹細胞所沒有的分化或再生能力，與其他種成體幹細胞相比，其可分化為更多種細胞，尤其是神經細胞、皮膚細胞、眼球細胞等，因此成為再生醫學與組織工程的最新研究素材和臨床試驗的最佳細胞來源之一。