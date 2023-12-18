東鹼(1708)第三季營運轉虧為盈，EPS0.42元，中止連二季虧損陰霾。東鹼表示，第三季起國際硫酸鉀市場買氣逐步回升、價格漸趨平穩，為整體銷售帶來久違正向氣氛。10月以色列加薩走廊戰事未衝擊到鉀肥供需，期待2024年營運重啟推進力道。

此外，雖然2024年船舶事業景氣持平，但可期是小量運輸需求會增加，有利營收佔比近31％的船舶事業營運支撐。

東鹼硫酸鉀年產14萬噸，另有15艘Handy size輕便型散裝貨輪，全數營運中，並投入開發新自製化學品業務，建置年產1.5萬噸小蘇打產線。前三季每股虧損縮減為0.5元；前十一月營收53.17億元，年減29.41％。

東鹼指出，下半年主要外銷市場之一的巴基斯坦獲得IMF援助後，經濟形勢回穩，恢復採購硫酸鉀，支撐市場價格回穩，買氣回升，惟原物料價格回跌，高價庫存嚴重壓縮獲利空間。今年第四季漸轉虧為盈，但無法扭轉全年劣勢。

純鹼及其他貿易產品業務受制後疫情時代，全球經濟表現不如預期，導致高價庫存去化不易，連帶影響銷售業績及獲利。

展望明年，東鹼認為，因98％硫酸鉀為外銷，並以分散市場為主要策略，降低單一市場變化衝擊。伴隨各項產品價格趨於穩定，將透過靈活的採購策略與積極鞏固市佔率的銷售策略，期許2024年穩定中成長。自製小蘇打生產線持續優化製程提高效率，積極開發國內客戶，並拓展國外市場。

此外，東鹼申請經濟部以大帶小製造業低碳化專案，獲得補助；成立國內首座回收轉製生產之小蘇打工廠；提升反應爐燃燒效率；照明設備與高效能設備分區逐步置換。後續研議補捉氯化鈣製程轉製液態二氧化碳，評估太陽能板裝置及儲能設備。