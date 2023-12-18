通勤族省錢看這邊，土地銀行自112年12月1日至113年5月31日推出「JCB一卡通聯名卡搭乘大眾運輸享15％回饋」活動，若同時符合土銀JCB卡一卡通功能、消費滿百及申請電子帳單三大條件，即享15％現金回饋，每月每卡最多回饋100元，通勤也能省下便當錢。

為鼓勵持卡人加入淨零減碳行列，土地銀行大力推動低碳綠消費，只要同時符合三項條件：一、使用土銀JCB卡(極緻卡、聯名晶緻卡、澎湖iPASS認同卡、白沙屯拱天宮媽祖認同卡、亞洲微創手術中心認同卡、圓山大飯店聯名卡)一卡通功能搭乘大眾運輸，包含捷運、輕軌、臺鐵、公車、客運、渡輪或公共自行車都能適用，但不包括高鐵、定期票、行動支付；二、該月搭乘大眾運輸同張信用卡金額累計達100元以上；三、申請信用卡電子帳單，即享15％現金回饋。

土地銀行指出，本次活動每月每卡回饋上限為100元，並於消費後次兩月月底前回饋至客戶消費的信用卡帳戶，活動回饋總額度為100萬元，若額度用罄，將提早結束並於官網公告。