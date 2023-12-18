通勤族省錢看這邊，土地銀行自112年12月1日至113年5月31日推出「JCB一卡通聯名卡搭乘大眾運輸享15％回饋」活動，若同時符合土銀JCB卡一卡通功能、消費滿百及申請電子帳單三大條件，即享15％現金回饋，每月每卡最多回饋100元，通勤也能省下便當錢。
為鼓勵持卡人加入淨零減碳行列，土地銀行大力推動低碳綠消費，只要同時符合三項條件：一、使用土銀JCB卡(極緻卡、聯名晶緻卡、澎湖iPASS認同卡、白沙屯拱天宮媽祖認同卡、亞洲微創手術中心認同卡、圓山大飯店聯名卡)一卡通功能搭乘大眾運輸，包含捷運、輕軌、臺鐵、公車、客運、渡輪或公共自行車都能適用，但不包括高鐵、定期票、行動支付；二、該月搭乘大眾運輸同張信用卡金額累計達100元以上；三、申請信用卡電子帳單，即享15％現金回饋。
土地銀行指出，本次活動每月每卡回饋上限為100元，並於消費後次兩月月底前回饋至客戶消費的信用卡帳戶，活動回饋總額度為100萬元，若額度用罄，將提早結束並於官網公告。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：