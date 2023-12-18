巧新（1563）今（18）日送件申請股票上市，為今（112）年第20家國內公司申請股票上市。

巧新科技公司負責人為黃聰榮，目前公司實收資本額為21.43億元，主要產品為鍛造輪圈。今日在興櫃收盤均價為79.2元上漲0.48％，收盤均價為78.93元。

巧新111年稅前淨利為7億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.9元。

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