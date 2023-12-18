西非國家幾內亞首都康納克立（Conakry）一座油庫今晨爆炸，一名資深員警表示至少有8人罹難、84人受傷，目前火勢已經控制下來。

路透社記者目擊，這起發生在幾內亞主要油庫的爆炸撼動康納克立市中心的卡盧姆行政區（Kaloum），炸碎附近多間民宅的窗戶，並迫使數百人倉皇逃離當地。

現場冒出的熊熊大火與黑煙從好幾英里外就能看見。消防人員趕往現場的同時，數輛油罐車在軍警護送下離開油庫。

幾內亞並非產油國，也沒有煉油能力，進口來的精煉油品多半儲存在卡盧姆這座油庫，並透過油罐車分送到全國各地。目前還不清楚油庫受損程度。

幾內亞還有一座小型油庫，地點在康納克立北方卡姆沙（Kamsar）的港口，主要是給礦業公司使用。

幾內亞政府發聲明表示，目前還不清楚火災起源，將開始調查事發原因並確認誰該負責。政府呼籲民眾待在家中，同時宣布今天學校停課。