臺灣指數公司公布「特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」2023年第2次成分股定期審核結果。成分股新增光罩（2338）等8檔、刪除旺宏（2337）等8檔成分股納入和刪除之變動自今日盤後生效。

特選臺灣上市上櫃半導體收益指數為群益半導體收益00927ETF所追蹤的指數，到11月底止，基金規模為28億餘元。

特選臺灣上市上櫃半導體收益指數成分股納入8檔包括：2338光罩、2458義隆、2481強茂、3014聯陽、3265台星科、5425台半、6223旺矽、6257矽格。

成分股刪除8檔包括：2337旺宏、2344華邦電、2408南亞科、3189景碩、4966譜瑞-KY、6172同欣電、6548長科＊、6770力積電等。

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