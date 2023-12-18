全球人壽致力推動企業永續發展，秉持「因為愛 責任在」品牌理念，由董事長林文惠領軍，今年積極提升公平待客，分為「融入企業文化」和「提升資訊平權」兩大面向。董事長實地查訪台中分公司，董事們多次擔任一日電話客服員，全體內勤同仁超過1,400名取得「失智友善天使」認證。同時，推出手語翻譯服務、多語言預約服務、金融友善官網功能優化、高齡友善網站建置，以及業界首創微型保險易讀手冊，強化金融弱勢族群資訊平權。此外，榮獲2023年TCSA台灣企業永續獎「永續報告類-金融及保險業」最高榮譽第1類金獎，展現在企業永續和公平待客精神上的卓越成就。

全球人壽於2019年成立「公平待客業務促進委員會」，並由董事會督導公平待客事務規劃與執行，董事會主導將公平待客精神深深融入企業文化DNA。董事長林文惠於今年親率董事及總經理實地查訪台中分公司，深刻體驗客戶需求，提出軟硬體優化建議，並將公平待客理念融入每個細節，提升整體服務品質。

此外，全球人壽董事們多次親臨一線，擔任「一日電話客服員」，與客服團隊共同接聽客戶來電，即時了解客戶需求，確保客戶獲得迅速、有效及貼心的回應。全體內勤同仁更通過「失智友善天使」認證，認證同仁超過1400名，成為社區失智友善支援的中流砥柱。

為提升資訊平權，全球人壽致力於落實金融友善，推動金融弱勢族群的金融知識培力。今年重點包括即時及預約手語翻譯服務，由TASLI社團法人台灣手語翻譯協會合作，使聽語障客戶能享受無障礙的服務。

同時，全球人壽與財團法人台灣新住民家庭成長協會合作，推出9種新住民語言的翻譯預約服務，並在官網「金融友善服務專區」優化字體放大功能和語音播報服務，針對特定投資型商品也提供語音簡介，方便樂齡族群及視障客戶輕鬆了解相關重要投保權益，拓展多元族群的金融服務覆蓋面。

另外，為因應台灣2025年將邁入超高齡化社會，全球人壽建置高齡友善網站「樂活保險村」，協助弭平高齡族群資訊落差，並透過防詐故事宣導，提醒高齡族群謹慎金融詐騙。此外，業界首創獨家「微型保險商品易讀手冊」，內容符合心智障礙者資訊平權「易讀易懂原則」，方便各族群了解商品內容，掃描QR Code即可聽取商品介紹，並符合歐盟易讀標章規範，備受身心障礙團體肯定。

全球人壽重視ESG企業永續發展與公平待客，2023年榮獲TCSA台灣企業永續獎「永續報告類-金融及保險業」最高榮譽第1類金獎，彰顯其全方位實踐企業永續和公平待客價值的承諾。