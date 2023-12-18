全球人壽致力推動企業永續發展，秉持「因為愛 責任在」品牌理念，由董事長林文惠領軍，今年積極提升公平待客，分為「融入企業文化」和「提升資訊平權」兩大面向。董事長實地查訪台中分公司，董事們多次擔任一日電話客服員，全體內勤同仁超過1,400名取得「失智友善天使」認證。同時，推出手語翻譯服務、多語言預約服務、金融友善官網功能優化、高齡友善網站建置，以及業界首創微型保險易讀手冊，強化金融弱勢族群資訊平權。此外，榮獲2023年TCSA台灣企業永續獎「永續報告類-金融及保險業」最高榮譽第1類金獎，展現在企業永續和公平待客精神上的卓越成就。
全球人壽於2019年成立「公平待客業務促進委員會」，並由董事會督導公平待客事務規劃與執行，董事會主導將公平待客精神深深融入企業文化DNA。董事長林文惠於今年親率董事及總經理實地查訪台中分公司，深刻體驗客戶需求，提出軟硬體優化建議，並將公平待客理念融入每個細節，提升整體服務品質。
此外，全球人壽董事們多次親臨一線，擔任「一日電話客服員」，與客服團隊共同接聽客戶來電，即時了解客戶需求，確保客戶獲得迅速、有效及貼心的回應。全體內勤同仁更通過「失智友善天使」認證，認證同仁超過1400名，成為社區失智友善支援的中流砥柱。
為提升資訊平權，全球人壽致力於落實金融友善，推動金融弱勢族群的金融知識培力。今年重點包括即時及預約手語翻譯服務，由TASLI社團法人台灣手語翻譯協會合作，使聽語障客戶能享受無障礙的服務。
同時，全球人壽與財團法人台灣新住民家庭成長協會合作，推出9種新住民語言的翻譯預約服務，並在官網「金融友善服務專區」優化字體放大功能和語音播報服務，針對特定投資型商品也提供語音簡介，方便樂齡族群及視障客戶輕鬆了解相關重要投保權益，拓展多元族群的金融服務覆蓋面。
另外，為因應台灣2025年將邁入超高齡化社會，全球人壽建置高齡友善網站「樂活保險村」，協助弭平高齡族群資訊落差，並透過防詐故事宣導，提醒高齡族群謹慎金融詐騙。此外，業界首創獨家「微型保險商品易讀手冊」，內容符合心智障礙者資訊平權「易讀易懂原則」，方便各族群了解商品內容，掃描QR Code即可聽取商品介紹，並符合歐盟易讀標章規範，備受身心障礙團體肯定。
全球人壽重視ESG企業永續發展與公平待客，2023年榮獲TCSA台灣企業永續獎「永續報告類-金融及保險業」最高榮譽第1類金獎，彰顯其全方位實踐企業永續和公平待客價值的承諾。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：