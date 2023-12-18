初步結果顯示，民調支持率飆升的極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）今天更上一層樓，首度在市長選舉告捷。
羅克納（Tim Lochner）在皮爾納（Pirna）一場備受關注的決選中脫穎而出。皮爾納是前東德薩克森邦（Saxony）一座人口約4萬的城市。
就在幾天前，德國薩克森邦情報機構將德國另類選擇黨列為極端主義組織，理由是其反移民言論和破壞民主。
初步結果顯示，羅克納在與另兩位候選人的競爭中贏得38.5%選票。
羅克納是無黨籍，但決定代表德國另類選擇黨參選。
德國另類選擇黨共同黨魁韋德爾（Alice Weidel）在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上，讚揚這場勝利是「歷史性的成果」。
薩克森邦的綠黨（Greens）在X上寫道，他們「對市長出身自上週被歸類為極端主義的政黨感到失望」。
這是德國另類選擇黨連串勝利的最新捷報，該黨2013年打著反歐元旗號創立，之後抓住德國人對大量移民的不滿聲浪而扶搖直上。
德國另類選擇黨6月在另一個前東德邦圖林根邦（Thuringia）的索納貝格（Sonneberg）首度贏得地區首長寶座，7月又在東部薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）拉古恩-耶斯尼茨鎮（Raguhn-Jessnitz）鎮長選舉獲勝，是該黨首度有候選人當選全職鎮長。
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