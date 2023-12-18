長榮（2603）表示，基於船舶及船員安全考量，長榮海運即日起暫時停收以色列貨物，並暫停通行紅海，意味暫時不彎靠以色列港口。

長榮表示，紅海區域航線的船舶將航行至周邊安全水域等候通知，視後續情勢發展評估是否調整靠港。

至於，亞洲往返地中海、歐洲及美國東岸航線原訂通行紅海的船舶將改道繞行非洲南端的好望角至目的港。

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