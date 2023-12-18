臺灣指數公司公布「特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」2023年第 2次成分股定期審核結果。成分股台泥（1101）等七上、東陽（1319）等七下。成分股納入和刪除之變動自今日盤後生效。

特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數為00901永豐智能車供應鏈ETF所追蹤的指數，到11月底止，基金規模為22.5億元。

特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數成分股新納入7檔包括：1101台泥、2201裕隆、2344華邦電、2377微星、2383台光電、2385群光、3231緯創等。

成分股刪除7檔包括：1319東陽、1503士電、2204中華、2206三陽工業、2408南亞科、2457飛宏、3533嘉澤等。

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