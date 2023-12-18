美聯準會（Fed）在聖誕節前夕放出「鴿聲」，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（18日）表示，預估美2024年首次降息會在6月，並預估6、9、12月都會出現降息，全年降息幅度約在3~5碼。至於台灣是否跟進降息，他認為關鍵在新台幣升值幅度，如果美降息速度過快，熱錢湧入下，新台幣2024年升值超過預期，台灣央行「有降息的機率存在」。

國泰世華銀今舉行「2024全球經濟與市場展望」，首席經濟學家林啟超表示，美聯準會2024年降息主要看兩關鍵，一是通膨是否持續落到3％之下，現在美核心通膨在3.4~3.5％，預估明年上半年到2.5~3％；二是失業率，現在約3.7％，若2024年到4.2％，就可能會降息。

林啟超預估，美2024年首次的降息，會落在明年6月，預期6、9、12月都會出現降息，但也不排除7、10月降息的可能，主要看失業率上升的速度，預估美明年全年的降息幅度會在3~5碼。

但林啟超認為，歐元區會比美國先啟動降息，因為歐元區通膨水準掉很快，目前只有2.4％，核心通膨率在3％左右，歐元區降息壓力比美國還要大；日本則是核心通膨還在4％，一旦加薪幅度超過通膨，日本應會解除YCC，考量美明年要降息，預期日本2024年啟動升息循環的難度很高。

至於台灣，林啟超認為，台灣似乎還有通膨預期效應在，明年下半年如果只用通膨的角度，不見得會有政策利率的改變，但因為美明年下半年降息，若如預期的降息3~4碼，台灣如果都不動，會造成新台幣明顯升值，不是台灣央行想要看到的。

林啟超指出，央行總裁楊金龍上週在會後記者會上就有提到「觀察美國的降息情況」，亞洲出口近期好不容易翻正，美國如果明年降息幅度很大，亞洲會面臨到熱錢回流的問題，如果不跟著降息，亞幣就會明顯升值，「這是明年亞洲央行都面臨到的棘手問題。」