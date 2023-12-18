美聯準會（Fed）在聖誕節前夕放出「鴿聲」，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（18日）表示，預估美2024年首次降息會在6月，並預估6、9、12月都會出現降息，全年降息幅度約在3~5碼。至於台灣是否跟進降息，他認為關鍵在新台幣升值幅度，如果美降息速度過快，熱錢湧入下，新台幣2024年升值超過預期，台灣央行「有降息的機率存在」。
國泰世華銀今舉行「2024全球經濟與市場展望」，首席經濟學家林啟超表示，美聯準會2024年降息主要看兩關鍵，一是通膨是否持續落到3％之下，現在美核心通膨在3.4~3.5％，預估明年上半年到2.5~3％；二是失業率，現在約3.7％，若2024年到4.2％，就可能會降息。
林啟超預估，美2024年首次的降息，會落在明年6月，預期6、9、12月都會出現降息，但也不排除7、10月降息的可能，主要看失業率上升的速度，預估美明年全年的降息幅度會在3~5碼。
但林啟超認為，歐元區會比美國先啟動降息，因為歐元區通膨水準掉很快，目前只有2.4％，核心通膨率在3％左右，歐元區降息壓力比美國還要大；日本則是核心通膨還在4％，一旦加薪幅度超過通膨，日本應會解除YCC，考量美明年要降息，預期日本2024年啟動升息循環的難度很高。
至於台灣，林啟超認為，台灣似乎還有通膨預期效應在，明年下半年如果只用通膨的角度，不見得會有政策利率的改變，但因為美明年下半年降息，若如預期的降息3~4碼，台灣如果都不動，會造成新台幣明顯升值，不是台灣央行想要看到的。
林啟超指出，央行總裁楊金龍上週在會後記者會上就有提到「觀察美國的降息情況」，亞洲出口近期好不容易翻正，美國如果明年降息幅度很大，亞洲會面臨到熱錢回流的問題，如果不跟著降息，亞幣就會明顯升值，「這是明年亞洲央行都面臨到的棘手問題。」
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：