登台6年的「東京牛奶起司工房」迎接龍年，特以銷售排行榜第一名、經典長銷款、季節限定三大選品主軸，匯集「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」、「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」以及「巧克力＆馬斯卡彭起司夾心餅乾」，限定推出「東京牛奶起司工房新春禮盒」10入、20入、30入三款禮盒套組，價格區間分別介於500元、1000元及1500元以下，讓民眾可依送禮需求及預算挑選最適合禮盒規格。

為迎接象徵高貴尊榮的龍年來臨，「東京牛奶起司工房新春禮盒」三款禮盒設計特別融入象徵喜氣的艷紅色調，並巧妙運用畫龍點睛的燙金亮眼設計，塑造更為奢華典雅的層次風格，充滿藝術價值的包裝路線讓收禮的人感受滿滿誠意及尊寵感。

「東京牛奶起司工房」上半年正式進駐新光三越台北信義新天地A8館之後，品牌門市據點及服務範疇也更為完整；2024「東京牛奶起司工房新春禮盒」即日起在新光三越A8館販售外，同步在微風南山艾妥列店、新光三越台中中港店、高雄漢神巨蛋店全台北中南百貨櫃點以及官網正式開賣，商品限量販售，售完為止。

「東京牛奶起司工房新春禮盒」10入、售價450元，內有海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾10入，

內裝口味揀選銷售王牌的「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」，由北海道美瑛產牛乳與北海道產砂糖、法國頂級海鹽「蓋朗德鹽之花」製成，其中使用的「蓋朗德海鹽」含有豐富礦物質和醇厚滋味，中間加入卡門貝爾乳酪製成巧克力起司內餡夾心，是一款可以同時享受濃厚卡門貝爾起司與醇厚牛奶香氣極寵味蕾的禮盒。

「東京牛奶起司工房新春禮盒」20入、售價920元，內有「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」以及經典長銷「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」，各10片裝組，一次盡享品牌人氣王及長銷款兩大餅乾口味，20入的包裝是品牌最搶手的禮盒大小，也是企業餽贈員工或是送給年輕小家庭最合適的尊貴伴手禮。「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」用西班牙產迷迭香花蜂蜜製作的貓舌餅乾，包覆著由義大利產出味道濃郁的古岡左拉起司巧克力夾心，配上嚴選北海道美瑛產牛乳與北海道產砂糖，一口可同時享受淡雅蜂蜜香氣及濃厚起司味完美相襯的絕妙滋味。

「東京牛奶起司工房新春禮盒」30入、售價1,380元，內有「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」、「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」以及季節限定款「巧克力＆馬斯卡彭起司夾心餅乾」，一次擁有「東京牛奶起司工房」嚴選食材製成，口味、口感各具風格的三種餅乾好滋味，大方體面包裝及重量級規格是年節贈禮裡子、面子雙贏，也是送給親朋好友或是商場客戶最討喜首選。「巧克力＆馬斯卡彭起司夾心餅乾」內餡包覆精心調製的馬斯卡彭起司巧克力夾心，一秒入口彷彿品嚐提拉米蘇蛋糕散發淡淡咖啡香與起司香味，是一款帶有咖啡與起司雙重風味組合的上乘餅乾。