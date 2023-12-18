臺灣指數公司今（18）日公布「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」2023年第3次成分股定期審核結果。在30檔成份股中汰換20檔，汰換比例高達三分之二，新增大成（1210）等20檔，更換統一（1216）等I田。成分股納入和刪除之變動自今日盤後生效。。
特選臺灣上市上櫃高股息30指數為00900富邦特選高股息30 ETF，所追蹤的指數，到11月底止，基金規模近370億元，去年底為279億元。
特選臺灣上市上櫃高股息30指數成分股納入20檔個股包括：1210大成、1722台肥、1808潤隆、2006東和鋼鐵、2303聯電、2317鴻海、2330台積電、2404漢唐、2458義隆、2603長榮、2637慧洋-KY、3005神基、3034聯詠、3596智易、3680家登、4763材料-KY、4938和碩、4966譜瑞-KY、6147頎邦、6176瑞儀等。
成分股刪除20檔包括：1102亞泥、1216統一、2002中鋼、2027大成鋼、2301光寶科、2344華邦電、2352佳世達、2377微星、2379瑞昱、2382廣達、2383台光電、2890永豐金、2915 潤泰全、3702大聯大、4919新唐、6239力成、6548長科＊、 6770力積電、9910豐泰、9921巨大等。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：