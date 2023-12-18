臺灣指數公司今（18）日公布「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」2023年第3次成分股定期審核結果。在30檔成份股中汰換20檔，汰換比例高達三分之二，新增大成（1210）等20檔，更換統一（1216）等I田。成分股納入和刪除之變動自今日盤後生效。。

特選臺灣上市上櫃高股息30指數為00900富邦特選高股息30 ETF，所追蹤的指數，到11月底止，基金規模近370億元，去年底為279億元。

特選臺灣上市上櫃高股息30指數成分股納入20檔個股包括：1210大成、1722台肥、1808潤隆、2006東和鋼鐵、2303聯電、2317鴻海、2330台積電、2404漢唐、2458義隆、2603長榮、2637慧洋-KY、3005神基、3034聯詠、3596智易、3680家登、4763材料-KY、4938和碩、4966譜瑞-KY、6147頎邦、6176瑞儀等。

成分股刪除20檔包括：1102亞泥、1216統一、2002中鋼、2027大成鋼、2301光寶科、2344華邦電、2352佳世達、2377微星、2379瑞昱、2382廣達、2383台光電、2890永豐金、2915 潤泰全、3702大聯大、4919新唐、6239力成、6548長科＊、 6770力積電、9910豐泰、9921巨大等。