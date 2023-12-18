美國聯準會（Fed）官員稱降息還早，市場對美國最快3月降息的預期大幅降低，美元指數反彈回升，亞洲主要貨幣轉趨盤整偏弱，加上台股收低，新台幣兌美元匯率連兩日強彈後陷盤整，18日早盤隨即偏弱狹幅震盪，終場回到31.3元價位。匯銀主管認為，新台幣小幅回落，但年底出口商拋匯需求下，匯價短期維持向上行情、欲弱不易，「要貶也貶不到哪去！」

新台幣上周拉出尾盤，18日終止連二紅，終場收在31.314元、貶4.6分，隨外資陸續開始放假，總成交量也縮小為12.515億美元。匯銀主管分析，外資放假後市場氛圍變清淡，僅剩實質拋補需求，大部分操作都在上周五提前收工，本周起至年底，若市場無大事，交易量應會維持在低檔，「連帶老大（央行）也不用做flow」，回歸市場自然買賣為主。

匯銀主管表示，新台幣上周收在31.268元，18日回貶至31.3元上方，很多出口商原本想等31.5元關卡再拋匯，但近期匯價「升三天、貶一天」，深怕等到天荒地老，因此在31.3元就陸續出籠，而後續在出口商年底拋匯需求下，新台幣也貶不到哪去，後續預料匯價將是平盤偏升，若中間有題材加持，很快31.2元就破了。

外匯交易員指出，新台幣小幅回落符合預期，主因Fed官員放話現在考慮降息還為時過早之下，市場對於Fed在3月降息夢碎，美元短期仍有技術性空檔的回補買盤，加上後續任何經濟數據都有變數，全球匯市仍未反轉，新台幣短線先慢慢測試31.2元價位。

此外，本周市場也關注日本銀行（BoJ）會議，交易員認為，預計日銀總裁植田和男還是維持「老生常談」，除非日本結束負利率，才有機會進一步帶動日圓升值；不怪，後續要留意地緣風險，北韓近期動作頻頻，加上近兩年全球戰事頻繁，「也不能太鐵齒」，東北亞地緣緊張因素也多少牽動日圓升勢。

根據央行統計，美元指數反彈0.5％，主要亞幣一起走軟，人民幣貶0.46％、日圓貶0.29％、星幣貶0.28％、新台幣貶0.15％、韓元貶0.05％。