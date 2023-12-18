資誠聯合會計師事務所18日舉辦「法遵數位化轉型實務應用研討會」，資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，金融業不僅僅在前端業務的科技應用日新月異，監理科技、人工智慧、RPA等新興技術於內部控制三道防線各面向的應用也越來越廣泛，包含法令遵循、風險管理及內部稽核等都在進行數位化轉型。

新光人壽董事長魏寶生表示：「近年來法遵業務所涉及到的法規函令與日俱增，因此，法遵單位應導入AI來取得外法新增、修正的訊息」。

新光人壽法遵長高全國表示：「過往法遵部門人少事多，除需接受內外勤單位諮詢外，金融與其他各類法令複雜且更新頻繁，內外規比對耗時、通報疑似洗錢交易的時間壓力，以及過往資料尋找不易的缺點，透過法令遵循業務管理系統而大大提升效率。」

資誠聯合會計師事務所金融產業服務合夥會計師林維琪表示，以新光人壽為例，法遵數位化轉型透過建置法遵業務管理系統並導入法規資料庫及AI自動監測機制，可即時掌握法令及函釋變動。

林維琪在研討會上並針對「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」法令遵循之相關規定進行解析，並進一步提出法令遵循之數位化轉型應如何透過新科技技術之設計及應用，包含法令宣導、法令異動、法遵自評、公平待客、洗錢通報、法遵風險評估等，以達到合規及效率化的兩大目的。