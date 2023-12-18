群益投顧指出，華城（1519）受惠美國與台灣等地的淨零轉型趨勢，產品組合大幅改善，並考量COP 28氣候峰會要求的2030年能源效率提升100％，有利新型變壓器出貨，加上華城是全台唯一生產500kv變壓器廠商，給予「買進」投資建議，推測合理股價420元，與統一投顧同賦予華城市場最高價。

2023年以來，受惠美國兩大基礎政策，基礎建設投資與就業法案（IIJA）與抗通膨法案（IRA）共計十年、1.637兆美元的基建預算，華城訂單能見度達2026年，帶動高毛利率海外變壓器需求上升。

華城持續受惠美國2050年淨零碳排的美國基建需求，訂單能見度已達2026年，法人預期，華城2024年將加大資本支出，透過加班、產線優化、購買機台等，產能上升30％～40％，帶動營運成長。

法人估算，華城每股稅後純益（EPS）將由2023年的8.69元，大增5成、至13.12元，2025年EPS為17.67元。

群益投顧指出，過去電網投資有限，造成政策無法滿足2050碳中和目標，各國政府在近期COP 28氣候峰會同意2030年能源效率增加100％，加上新型非晶質變壓器相較傳統變壓器可減少20％碳排，預期未來重電投資可望加大。

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